Schifffahrt Düsseldorf : Bald wieder flott?

Düsseldorf Nach der Kollision der „Stadt Düsseldorf“ vom Samstag soll das Schiff schnell wieder seinen Dienst antreten. Am Wochenende könnte es wieder Richtung Kaiserswerth gehen.

Am Samstag war das Ausflugsschiff „Stadt Düsseldorf“ der Weissen Flotte auf dem Rhein mit einem Tankmotorschiff kollidiert. Verletzte gab es keine, dennoch muss es jetzt repariert werden. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Ausflugsschiff wieder flott zu machen“, erklärt Simone Küffner, Chefin des Unternehmens. „Im Moment sieht es gut aus. Und wir rechnen damit, dass wir bis zum Wochenende wieder bis nach Kaiserswerth fahren können.“ – Nach dem Unfall vom Samstag ist gegenwärtig nur ein Ausflugsschiff der Weissen Flotte von insgesamt vier unterwegs. Doch Reparaturen an Schiffen seien nicht so einfach wie an Autos. „Jeder, der privat eine Yacht besitzt, weiß, wie aufwendig derartige Reparaturen sein können“, so Küffner weiter. Erschwerend komme hinzu, dass es immer wieder neue Vorschriften gebe, die eingehalten werden müssten. „Manchmal dauert eine Reparatur einen Tag, manchmal kann es drei Wochen dauern, das kommt immer auf den Einzelfall an.“ Auch seien Ersatzteile schwer zu beschaffen. Die Gründe für den Ausfall der anderen beiden Schiffe seien unterschiedlich. „Bei dem einen handelt es sich um einen Konstruktionsfehler, der gegenwärtig behoben werden muss“, so Küffner weiter. Bei dem anderen stehe die Fehlerquelle hingegen noch nicht endgültig fest.