Düsseldorfs besondere Straßen Ein kleines Dorf mitten in der pulsierenden Stadt

Die kleine Einbahnstraße, die vom Verkehr umtobten Fürstenwall abzweigt und zur Reichsstraße bzw. der stark frequentierten Auffahrt zur Rheinkniebrücke führt, ist leicht zu übersehen. Nur so breit, dass gerade einmal ein Fahrzeug hindurchpasst, sieht sie wie eine private Einfahrt und nicht wie eine öffentliche Straße aus. Ein erster Blick in die Gasse offenbart noch nicht, was sie so besonders macht. Erst, wenn man um die erste Kurve der rund zweihundert Meter langen Straße tritt, fühlt man sich in eine andere Welt versetzt, die gar nichts mit der hohen innerstädtischen Umgebungsbebauung gemein hat. Plötzlich steht man mitten in einem kleinen Dorf, einem Überbleibsel aus einer anderen Zeit, in einem kleinen Idyll.