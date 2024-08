Magazin-Präsentation in Düsseldorf Der Perlentaucher und die Poesie der Einkaufszettel

24 Zettel aus Dreyers Sammlung sind in dem Magazin „Die Poesie der Einkaufszettel“ zu sehen. Das Heft wird am 18. August zwischen 11 und 13 Uhr Oberbilk präsentiert. „Und zwar standesgemäß auf einem Supermarkt-Parkplatz“, erzählt „Fujikato“-Herausgeberin Alexandra Wehrmann. Eigens für die Veranstaltung haben die beiden Heftmacher Musikstücke zusammengestellt, die Lebensmittel thematisieren: das Bananenbrot, die Currywurst oder die Erdbeerfelder. Des weiteren diente ein Einkaufszettel, der auf der Ackerstraße gefunden wurde, als Inspiration für das Catering: „Auf dem Zettel waren Zutaten für einen Zitronenkuchen notiert. Einen solchen werden wir für die Veranstaltung dann auch backen“, so Wehrmann. Ein paar Kaltgetränke werden ebenfalls am Start sein. Und natürlich das Wichtigste: das druckfrische Heft. Letzteres ist kostenlos und erscheint wie gewohnt in streng limitierter Ausgabe von nur 50 Exemplaren.