Historische Gebäude in Düsseldorf Lösung für Parkproblem am Schloss in Sicht

(brab) Seit zweieinhalb Jahren plant die Prinz von Preußen Grundbesitz AG bereits, wie das historische Schloss Kalkum umgestaltet werden kann. Der Investor, der das unter Denkmalschutz stehende Gebäude bereits im Februar 2021 erwarb, möchte darin Wohnungen einrichten. Eine Bauvoranfrage konnte er aber noch nicht an die Verwaltung einreichen, denn die Frage, wo die Fahrzeuge der künftigen Bewohner abgestellt werden, konnte bislang nicht geklärt werden. Nun ist eine Einigung in Sicht. Eine Tiefgarage soll auf einer Apfelwiese an der Oberdorfstraße in Höhe des Schlosses entstehen.