Bildung in der Landeshauptstadt : Darum werden in Düsseldorf die Plätze für neue Schüler knapp

Artur Ofengeym hilft ukrainischen Kindern an der Montessori-Gesamtschule beim Deutschlernen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf 2300 Kinder kamen seit März neu an die Düsseldorfer Schulen. An einigen Standorten sitzen bis zu 34 Kinder in einer Klasse. Mit welchen Mitteln die Stadt nun überlegt, die Lage zu entspannen.