Spielstraße in Düsseldorf : Die Pfalzstraße wird zum Kinderspielplatz

Düsseldorf Am Sonntag war die Fahrbahn auf Initiative von OB-Kandidat Stefan Engstfeld für Autofahrer gesperrt. Nach Wunsch der Grünen sollen auch andere Straßen in temporäre Spielstraßen verwandelt werden. Dafür gibt auch bereits einige Vorschläge.

Denkbar seien als Orte zum Beispiel die Lindenstraße zwischen Hermann- und Dorotheenstraße in Flingern, Teile der Karolinger- und Henriettenstraße in Bilk, die Sonderburgstraße in Oberkassel, die Heinrich-Könn-Straße in Gerresheim, In den Kötten in Vennhausen, die Henkel-Siedlung in Holhausen, Am Scheitenweg in Itter, die Marbacher Straße und das Musikantenviertel in Benrath sowie der Wohnblock zwischen Hasselsstraße und Am Schönenkamp in Hassels.