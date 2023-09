Große Party in Düsseldorf-Heerdt Die Partyreihe „Kiesgrube“ feiert ein Gastspiel im Rheinriff

Alles begann im Sommer 1997 auf einem Stück Brachland, einer stillgelegten Kiesgrube in einem abgelegenen Industriegebiet bei Neuss. Ausgestattet mit nicht viel mehr als einer Musikanlage und ein paar Sonnenschirmen, hätte sich seinerzeit niemand träumen lassen, was aus der Vision Kiesgrube einmal werden würde, wie die Veranstalter in einer Mitteilung resümieren. Schnell hatte die Partyreihe einen Namen in der elektronischen Musikszene – und die immer aufwendiger inszenierte, mediterrane Sommerlocation wurde alljährlich zum Place-to-be für Partygänger aus ganz Deutschland. Als „Ibiza am Rhein“ wurde die Kiesgrube von vielen bezeichnet. Nach 21 Jahren in Neuss folgten fünf Jahre im Ruhrgebiet. Zum Ende der Saison 2023 verwirklicht Kiesgrube-Gründer Tom Preuss seinen Traum, nach Düsseldorf zu kommen, wie er sagt. An seiner Seite ist Geschäftspartnerin Martina Kamp. Im Rheinriff – dem neuen Beach-Club mit künstlicher Surfwelle und Indoor-Garten – wollen sie mit „Keezy“ nun ein neues Kapitel aufschlagen.