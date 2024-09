Ausblick auf die Kommunalwahl Die Partei Volt hat eine neue Führungsriege

Düsseldorf · Die Partei formiert sich in Düsseldorf an der Spitze neu und hat ein festes Ziel für die Kommunalwahl im nächsten Jahr. Wie das genau aussieht und was die Partei vorhat.

30.08.2024 , 13:58 Uhr

Das neue Düsseldorfer Volt-Führungsteam (v.l.): Dennis Jansen (33), Antje de Haan (36), André Müller (40) und Sarah Engels (40). Foto: Anne Hahn