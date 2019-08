Deichwächter in Düsseldorf : Die neue Partnerschaft am Rhein

Johanna Baumgartner-Knoefel und Johann Brück sind der neue Vorstand der Deichwächter. Beide leben und arbeiten in Rheinnähe. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Deichwächter wollen nicht immer gegen alles sein. Der neue Vorstand über Ideen, Pläne und Haltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Onkelbach

Johanna Baumgartner-Knoefel (50) und Johann Brück (50) sind seit Herbst 2018 die neuen Vorsitzenden des Vereins Deichwächter. Die Deichwächter sind seit vielen Jahren linksrheinisch aktiv. Sie bekämpften (erfolgreich) Pläne einer Garage im Rheindeich, waren gegen Düsseldorfs Olympia-Bewerbung und auch die Kirmes war vor allem dem früheren Vorstand ein Ärgernis. Die neue Vereinsführung sieht sich eher als Partner verschiedener Interessensgruppen – und mit einem gemeinsamen Ziel: Umwelt und die Bedürfnisse der Menschen, der Stadt unter einen Hut zu bringen, Abläufe zum Wohle aller zu optimieren, Regeln einzuhalten, aber vor allem, die Natur zu schützen. Baumgartner-Knoefel ist selbstständige Marketing-Beraterin, Brück Rechtsanwalt.

Es kommen einige große Projekte auf Sie zu – beispielsweise die neue Bahnlinie, die am Ende über den Rhein gehen und Pendlerströme entlasten soll.

Info Deichwächter haben den Rhein im Blick Johanna Baumgartner-Knoefel erlebt täglich bei ihrer Hunde-Runde die Lage am Rhein und auf den Rheinwiesen. Johannn Brück lebt und arbeitet in Oberkassel. Von den Fenstern der Kanzlei, hat der Anwalt den Blick auf den großen Strom, die Wiesen und das Altstadtpanorama. Mit seiner Familie lebt er seit Jahren mitten in Oberkassel.

Johanna Baumgartner-Knoefel Wir haben uns bereits mit diesem Projekt beschäftigt und verschaffen uns einen Überblick.

Und wie schätzen Sie das ein?

Baumgartner-Knoefel Es gibt sicher Leute, die von uns erwarten, dass wir grundsätzlich gegen das Projekt sind. Das jedoch werden wir so nicht sagen können. Wir schauen uns das genau an. Und dann wägen wir ab, inwieweit solche Infrastrukturmaßnahmen sinnvoll sind, weil sie beispielsweise den Autoverkehr in der Stadt verringern können, denn die angedachte neue Brücke wird ausschließlich für Straßenbahnen, Radfahrer und Fußgänger nutzbar sein. Uns geht es am Ende vor allen Dingen um eine umweltverträgliche Umsetzung des Projektes. Natürlich darf auch eine Tunnellösung nicht von vornherein verworfen werden.

Also keine Partikular-Interessen, sondern das große, allgemeine Interesse?

Johann Brück Ja, genau so sehen und wollen wir das. Wir wollen immer auch die Interessen der Allgemeinheit sehen und nicht nur die derjenigen, die unmittelbar betroffen sind. Wer von uns erwartet, dass wir automatisch gegen bestimmte Dinge sind, wird enttäuscht.

Ihr Büro liegt direkt am Kirmesplatz in Oberkassel. Wie stehen Sie zu diesem riesigen Event?

Brück Das ist schon hart in diesen Wochen während des Aufbaus, der Kirmes selbst und den Tagen danach. Aber auch dafür gilt: Wir können nicht die Kirmes bekämpfen, denn es gibt ja ein gesamtstädtisches Interesse daran. Von Einnahmen wie Platzmiete und Steuern mal abgesehen, ist es für viele Menschen ja auch ein großer Spaß, sie lieben die Kirmes. Aber wir sind schon der Meinung, dass man in Details einiges verbessern könnte.

Was da wäre?

Brück Die Lösung des Abfallproblems. Schon eine einfache Mülltrennung wäre hilfreich. Wieso gibt es dort keine dieser Flaschenringe an den Abfalltonnen? Pfandflaschen könnten so separat entsorgt und von den Pfandflaschensammlern leicht aufgesammelt werden. Wir sind außerdem mehrfach über den Platz gegangen, haben gesehen, wie Müll weggeworfen wurde, Zigarettenkippen wurden achtlos entsorgt. Dabei gibt es einen neuen, klaren Bußgeldkatalog, der so etwas sehr viel strenger ahndet. Man müsste Müllsünder ebenso konsequent verfolgen wie Falschparker. Aber in Bezug auf das achtlose Wegwerfen und die zunehmende Verschmutzung passiert viel zu wenig.

Und warum ist das so?

Brück Wir haben bei den Verantwortlichen nachgefragt und es wurde uns gesagt, man habe nicht genug Personal, um das zu kontrollieren. Gerade bei der Kirmes sei man mit anderen Dingen beschäftigt. Gemeint sind vor allem der Jugendschutz und das Kontrollieren der gesperrten Straßenzugänge in Oberkassel.

Womit wir beim Thema Verkehr wären. Hat das geklappt?

Baumgartner-Knoefel Wir haben den Eindruck, ja. Und die Kontrolleure vom Ordnungsamt waren auch sehr freundlich und hilfsbereit. Aber auch das könnte man verbessern.

Nämlich wie?

Baumgartner-Knoefel Warum versucht man nicht, auswärtige Besucher, die mit dem Auto kommen, bereits weiter weg umzuleiten und ihnen klarzumachen, dass es keinen Sinn hat, möglichst nahe an den Kirmesplatz heranzufahren? Das gilt auch für Lkw. Durch die schweren Betonklötze an der Luegallee hat es einige schlimme Staus gegeben, weil Lkw dort nicht durchkamen. Wir finden, dass das Verkehrskonzept zur Kirmes zwar inzwischen ganz gut funktioniert, aber weiter verbessert werden könnte. Die neue Haltestelle am Luegplatz hat sich jedenfalls sehr bewährt und wurde auch speziell für das große Besucheraufkommen während der Kirmes konzipiert.

Aber das liegt doch auch an den Autofahrern von auswärts, die nun mal meinen, direkt vor der Geisterbahn parken zu müssen.

Brück. Das stimmt. Mir ist schleierhaft, was in den Köpfen der Leute vorgeht, die wirklich meinen, doch noch ihren Wagen irgendwie abstellen zu können. Am Abend des Feuerwerks habe ich gesehen, wie eine riesige Schlange von Fahrzeugen über die Düsseldorfer Straße Richtung Kniebrücke dirigiert worden ist. Den meisten dürfte gar nicht klar gewesen sein, dass sie bald wieder auf der anderen Rheinseite landen und keineswegs in Kirmesnähe.

Den Rest des Jahres sind die Rheinwiesen allerdings auch gut besucht – mit den bekannten Problemen.

Baumgartner-Knoefel Das ist auch eines unserer zentralen Anliegen: Müll nicht erst zu bekämpfen, wenn er auf den Wiesen liegt, sondern vorher schon zu vermeiden. Dazu konsequentes Durchsetzen des neuen Bußgeldkataloges und auch dort, wo viel Abfall anfällt, die Chance zur Mülltrennung anbieten. Also z. B. separate Möglichkeiten, Pfandflaschen zu entsorgen. Landen sie nämlich im normalen Abfall, wird der oft durchwühlt, um sie herauszufischen. Da geht dann einiges daneben.

Oft werden die Mülltonnen aber auch von Krähen und Füchsen geplündert.

Baumgartner-Knoefel Stimmt. Ich habe daher mal angefragt, ob man nicht, wie in den USA und Kanada üblich, Abfallbehälter mit tiersicheren Deckeln aufstellen könnte. Angeblich geht das bei den Mülltonnen am Rhein nicht. Keine Ahnung, warum. Aber das Schlimmste sind die sogenannten Einweggrills. Sie sind nicht wirklich zu entsorgen, weil meist noch zu heiß. Außerdem sind sie aus Alu, werden beim Grillen auf die mittlerweile sehr trockene Wiese gelegt, was nicht nur laut Satzung ausdrücklich verboten ist, sondern auch eine Brandgefahr darstellt und verbrannte Stellen in der Grasnarbe hinterlässt. Nach der Benutzung liegen diese Einweggrills auf den Wiesen, im Kiesbett oder neben den Mülltonnen herum. Man sollte sie – wie bereits in vielen anderen Städten in NRW geschehen – auch in Düsseldorf grundsätzlich verbieten. Ich habe von ersten Düsseldorfer Händlern gehört, die sie aus dem Sortiment genommen haben. Gut so. Der „Footprint“ dieser Produkte ist, angefangen von deren Produktion bis zu deren praktisch unmöglichen Entsorgung, wirklich katastrophal.

Wo sehen Sie weitere Ansatzpunkte für Ihre Arbeit?

Brück Wir meinen, dass man privates Feuerwerk zumindest auf den Rheinwiesen untersagen sollte. Beim Abfeuern der Raketen und Knallkörper fällt sehr viel Plastikmüll in kleinsten Teilen an. Wir sollten darüber nachdenken, privates Feuerwerk auf klar zugewiesenen Flächen – zum Beispiel den gepflasterten Kirmesplatz – zu beschränken. Denn die Umweltfolgen sind enorm: Was der Rhein mit dem Hochwasser mitnimmt, landet schließlich im Meer.

Das zu vermeiden, kann Ihnen aber nur gelingen, wenn Sie am Bewusstsein der Menschen arbeiten.