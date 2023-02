Altbierpreise in Düsseldorf Preiserhöhung geht in die nächst Runde

Dass die Altbierpreise steigen, daran haben sich die Düsseldorfer fast schon gewöhnt. Nach dem ersten Monat im Jahr bleiben sie in manchen Hausbrauereien beim Alten. In manchen werden die Preise angezogen.

Zu einer Preiserhöhung gezwungen sah sich das Uerige an der Berger Straße. Das Glas frisch gezapftes Alt kostet ab jetzt 2,85 Euro. Vorher zahlte man 2,65. Altbekannte Gründe hätten die Hausbrauerei zu diesem Schritt veranlasst, sagt Uerige-Baas Michael Schnitzler und meint damit: Energiekosten und bestimmte Zutatenpreise. In den letzten Wochen seien die gestiegenen Kosten außerdem von speziellen Bereichen aus „in die Breite gegangen.“ Heißt: Auch Brauereitechnik, Gläser, Flasche, Chemikalien und einige Lebensmittel sind deutlich teurer geworden. „Nach drei Jahren Worst-Case-Szenario wäre jetzt mal dieselbe Zeit Ruhe sehr schön“, sagt Schnitzler und spricht damit vielen Kollegen wohl aus der Seele.