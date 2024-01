Absperrung in Düsseldorf Die Mühlenstraße in der Altstadt wird autofrei

Stadt und Polizei hatten die Mühlenstraße darum in einem Verkehrsversuch manuell abgesperrt, nun ist die Dauerlösung mit den Hubpollern beschlossen. Die geplante Durchfahrtssperre besteht aus vier Pollern, zwei für jede Fahrtrichtung. Sie soll technisch so ausgestattet werden, dass eine schnelle Erfassung der Fahrzeuge möglich ist und das Öffnen und Schließen zügig erfolgen kann. Mobilitätsdezernent Jochen Kral sprach von einem Ticket-System, entweder stationär mit Automaten oder digital als App. In den Morgenstunden sollen die Schranken offenstehen, um den Lieferverkehr durchzulassen.