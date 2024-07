Unternehmen aus Düsseldorf Wacken kann kommen

Nur: Mal so eben Motörhead, Metallica oder AC/DC auf ein Kinder-T-Shirt zu drucken und es zu verkaufen, geht natürlich nicht ohne entsprechende Markenrechte. Also schrieb der Firmengründer alle möglichen Bands an, investierte so einiges an Startkapital – bis irgendwann der Knoten platzte: „Der Bandleader von Manowar rief mich an, er fand die Idee cool.“ Zack, war der erste Lizenzvertrag in trockenen Tüchern. Von da an ging es eigentlich nur noch bergauf, die kleine Klitsche wurde zu einem richtigen Unternehmen mit inzwischen vernünftigem Firmensitz an der Schönaustraße, vier Lagern und zehn Mitarbeitern. Nur über Umsätze möchte der 56-Jährige dann aber doch lieber nicht reden. Wie dem auch sei: Hilfreich waren natürlich Verträge mit größeren Labels wie Nuclear Blast, die Merchandisingrechte für mehrere Bands haben. Bestellungen kommen mittlerweile jedenfalls aus der ganzen Welt