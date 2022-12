Clubbing in Düsseldorf Die Merkur Spiel-Arena wird zu einem Mega-Tanz-Club

Frauen mit Glitzerdeko im Gesicht und mit Paillettenkleidern am Körper sowie Männer in extravaganten Outfits – nach und nach füllte sich am Freitagnachmittag die Merkur Spiel-Arena mit einem tanzfreudigen Publikum. Während die Auftritte auf der Hauptbühne mit Lichtshow Konzert-Atmosphäre aufkommen ließen, waren die Acts in den abgedunkelten Gängen eher intim wie in einem Club. Mit dem World Club Dome (WCD) will der Veranstalter „BigCityBeats“ die Merkur Spiel-Arena bis in die Nacht zum Sonntag in den „größten Club der Welt“ verwandeln. 150 Künstler – darunter DJs und Hip-Hoper – treten auf 15 Floors auf. Auch prominente Fans des WCD kündigten sich an: Die Models Anna Hiltrop und Annika Gassner wollen vorbeischauen in der Arena, Influencer Heiko Lochmann von den Lochis, Moderatorin Jana Azizi, DJane Giulia Siegel, Sängerin Indira (bekannt durch BroSis) und die Schauspieler Ralf Möller und Alex Rietz.