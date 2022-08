Bildung in der Corona-Pandemie : Zum Schulstart tragen in Düsseldorf die meisten Schüler keine Maske

Der erste Schultag nach den Ferien: Ava, Kasimir und Julius (v.l.) auf dem Hof der Montessori-Gesamtschule in Flingern. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Schulleiter und Lehrerkollegien in Düsseldorf fordern mehr Verbindlichkeit beim Pandemie-Management. Einigen bereiten die coronabedingten Wissensdefizite Sorgen. Was die Stadt dazu sagt, ob Luftfilter in den Klassenräumen wirken.