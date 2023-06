Wird dieser Altstadt-Club jetzt Techno-Hochburg? Die Mauer ist jetzt der Club Czerny

Mit der Mauer geht es weiter – das ist schon einmal die wichtigste Information für Szenegänger. Allerdings ist der Name Geschichte, denn der neue Chef Kevin Köstler aus Regensburg benennt den Laden um in Club Czerny. „Das heißt so viel wie ’Schwarz’ auf Tschechisch, in Tschechien wurde ich geboren“, sagt er unserer Redaktion am Freitagmittag wenige Stunden vor dem Start. Die Adresse wird künftig noch an den alten Namen erinnern: Club Czerny ist an der Ratinger Mauer 1.