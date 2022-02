Düsseldorfer Wohnungsunternehmen : Die LEG-Hauptverwaltung zieht im April in die Airport-City

Die LEG-Hauptverwaltung zieht im April in die Airport-City

Das F101 an der Flughafenstraße 101 kann im dritten Quartal bezogen werden. Visualisierung: Booomtown Foto: Booomtown/Booomtown GmbH

Düsseldorf Im April will die LEG mit 400 Mitarbeitern von der Hans-Böckler-Straße zur Flughafenstraße umziehen. Zudem erwirbt das Unternehmen ein weiteres Gebäude.

Die Airport-City erhält einen weiteren prominenten Nutzer. Das Immobilienunternehmen LEG, das heute mit seiner Hauptverwaltung an der Hans-Böckler-Straße residiert, zieht im April mit rund 400 Mitarbeitern an die Flughafenstraße 99 in den Neubau F99. Die Bauzeit betrug nur knapp zwei Jahre. Die Grundsteinlegung fand im Juni 2020 unter Teilnahme des damaligen Oberbürgermeisters Thomas Geisel (SPD) sowie mit Bezirksbürgermeister Stefan Golißa (CDU) statt, im vorigen Juli ging die Gebäudetaufe mit NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) über die Bühne.