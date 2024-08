Auf dem Weg zur Klimaneutralität Düsseldorf prüft mögliche Windkraft-Standorte im Stadtgebiet

Ferber Düsseldorf ist in dem Bereich wirklich ein Vorreiter. Kommunen sind ganz aktuell jetzt erst dazu verpflichtet, Klimaanpassungskonzepte aufzusetzen. Wir haben das schon 2017 gemacht. Das hat ein Umdenken in vielen Bereichen bedeutet. Ein Ergebnis des Konzeptes ist zum Beispiel, dass wir bei jedem Bebauungsplanverfahren die Klimaanpassung mitdenken. Enthalten ist in dem Konzept ein ganzes Bündel an weiteren Maßnahmen, die etwa auch die Renaturierung von Bächen in den Blick nehmen. Ein Beispiel für etwas, was überall in der Stadt sichtbar ist und zur Klimaanpassung gehört, sind die Trinkbrunnen. Aktuell haben wir 21 im Stadtgebiet installiert, das mittelfristige Ausbauziel liegt bei 60 Trinkbrunnen.