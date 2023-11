Angebot der Behindertenhilfe Kunst als Brücke zur Gesellschaft

Die Arbeitsatmosphäre im „Studio 111“ ist ruhig, aber konzentriert. Es ist ein typisches Kunstatelier, das sich hier in den Räumen neben der katholischen Kirche St.Bruno befindet. Unzählige Pinsel, Farben und Leinwände stehen um den großen Tisch herum, an denen Alice Corke, Gabi Pascha und Werner Böhle gemeinsam arbeiten. Ein Teil ihrer Werke und die der anderen Mitwirkenden hängen an der Wand des Kunstateliers.