Viren im Anmarsch Darum wächst in Düsseldorf die Kritik an fehlenden Medikamenten

Die beginnende Erkältungs- und Impfsaison stellt Ärzte und Apotheker in Düsseldorf vor Herausforderungen. Und das liegt nicht nur an den vermehrt auftretenden Infekten mit Corona-, Grippe-, RS- und anderen Erkältungsviren, sondern auch daran, dass viele Regale mit wichtigen Medikamenten immer wieder leer bleiben. Was nun auf die Bürger zukommt.