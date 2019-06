Düsseldorf und Geldanlagen : Die Kreissparkasse schickt die Weltwirtschaft ins Fitness-Studio

Svend Reuse und Christoph Wintgen, Gertrud R. Traud, Patrick Franke, Sabine Günther, Marc Stoppel und Marc Tüngler (v. l.). Foto: Lutz Strenger

Düsseldorf Auf dem Wertpapierforum in der Düsseldorfer Geschäftsstelle referierten hochkarätige Redner über Anlagemöglichkeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Osorio-König

Wer die Weltwirtschaft verstehen will, muss ins Fitness-Studio. Das ist zumindest, bildlich gesprochen, die Ansicht der Chefvolkswirtin der Helaba, Gertrud R. Traud, die am Mittwochabend in der Kreissparkasse Düsseldorf über die Kapitalmärkte in turbulenten Zeiten referierte. Vor rund 170 Zuhörern legte sie ihre Sicht auf die gegenwärtige konjunkturelle Situation dar. „Hätte ich vor einem Jahr hier gestanden, hätte ich schlechte Stimmung verbreitet“, so Traud, „denn wir waren damals die einzige Bank, die einen fallenden DAX vorausgesagt hat.“ Seit dem Sommer ist dieser kräftig Achterbahn gefahren. Von seinem Hoch am 14. Juni 2018 mit 13.107 Punkten fiel er zum Jahresende auf knapp über 10.000. Seit Jahresanfang geht es mit dem deutschen Leitindex hingegen wieder beständig nach oben. Seit April dieses Jahres pendelt er wieder um die 12.000er-Marke.

„Um zu sehen, wie fit die Weltwirtschaft ist, kann man sie mit einem Fitness-Studio vergleichen“, so Traud weiter. „Wenn es nur um Muskeln aufbauen geht, melden Sie sich besser gleich ab.“ Denn neben der Masse und der Kraft bräuchte die Weltwirtschaft auch Flexibilität, Ausdauer und Kondition. Doch die seit der Finanzkrise 2008/2009 gestiegenen Staatsschulden würden die Länder in ihrer Flexibilität, sprich finanziellen Spielräumen, einengen. „Und in China hat die private Verschuldung stark zugenommen“, so Traud. Diese hohen Schulden könnten zu einer Belastungsprobe werden, vor allem dann, wenn die Zinsen wieder steigen.

Positiv bewertet sie hingegen den anhaltenden Bauboom in Deutschland. „Die Wohneigentumsquote ist mittlerweile auf gut 50 Prozent gestiegen“, so die Chefvolkswirtin. Insofern sieht sie auch nicht das Risiko einer Immobilienblase. „Die steigenden Preise sind nachfragegetrieben.“

In Hinblick auf China geht Patrick Franke, Senior Economist bei der Helaba, davon aus, dass das Land die USA beim Welthandel in den kommenden Jahren überflügeln wird. China sei insofern ein interessanter Anlagemarkt, als dass das durch den steigenden Konsum getriebene Inlandswachstum China eine Stabilität gäbe, „die für die nächsten Jahre keine Rückschläge erwarten lässt.“ Der Anstieg der wirtschaftlichen Bedeutung Chinas für die Weltkonjunktur lasse jedoch auch „interessante Zeiten im Konflikt insbesondere mit den USA erwarten“, so Franke. Das könne auch dazu führen, dass es immer wieder zu Schwankungen an den Kapitalmärkten kommt.