Tage der Schönheit : Die Königsallee wird zum Treff der Schönheitsindustrie

Düsseldorf Erst Anfang der Woche eröffnete das Unternehmen Douglas seinen neuen Luxus-Store an der Königsallee. Bis Samstag findet außerdem noch eine Veranstaltung für Beauty und Gesundheit statt.

Auch Breuninger klinkte sich am Freitag in das Kö-Treiben ein. In diesem Jahr eröffnet das Bekleidungsunternehmen die Herbst-/Winter-Saison am Kö-Bogen und präsentiert die aktuellen Mode-Trends auf einem schwebenden 60 Meter langen Catwalk auf dem Wasser. Bereits zum dritten Mal lädt Breuninger zu dieser Open-Air-Modenschau ein. Mit einem eigenen Event wollte ebenfalls die Edelmarke La Prairie für Inspirationen sorgen. Rund um das Thema Blau – typisch für die Marke – ging es bei einem Empfang im Vorfeld des Kö-Events. Die Kunsthistorikerin und Journalistin Christiane Hoffmans verdeutlichte, dass die Farbe Blau – anders als Rot oder Gelb etwa – nur selten in der Natur vorkommt.