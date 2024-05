Umbau der Einkaufsstraße Die Königsallee in Düsseldorf wird vorerst nicht autofrei

Der Umbau der Königsallee für mehr Aufenthaltsqualität wird von der Stadt auf die lange Bank geschoben. Zwar fanden bereits 2021 drei Workshops mit Bürgern, Anliegern und Investoren statt, an einem konkreten Konzept wird aber nur auf Sparflamme gearbeitet. Folglich rückt auch die Umsetzung in die Ferne. „Ein Zeitplan liegt noch nicht vor“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion aus dem Rathaus. Das könnte insofern von Nachteil sein, als dass 2026 die beiden Großbauvorhaben Le Coeur und Trinkaus Karree fertiggestellt werden. Ein Umbau im Anschluss würde die Baustellenatmosphäre also verlängern.