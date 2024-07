Medizin in Düsseldorf „Sie haben mir mein altes Leben zurückgegeben“

Plastische Chirurgie wird schnell mit ausufernden Schönheitsoperationen in einen Topf geworfen. Gerade in Düsseldorf taucht dann das Klischee von aufgespritzten Lippen, gebotoxten, starren Gesichtern und übergroßen Brüsten auf. Doch das, was in der Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie am Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie seit 50 Jahren praktiziert wird, hat damit wenig zu tun. Und wenn doch, dann eher, um schiefgegangene Eingriffe dieser Art zu korrigieren.