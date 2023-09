Analog trifft Digital bei Düsseldorf Tourismus Die Kampagne „Inspiration Düsseldorf“ setzt auf Sammelkarten

Fünf Kärtchen stecken jeweils in einem Päckchen. Sie gehören zur ersten Edition Sammelkarten, die Düsseldorf Tourismus kostenlos an allen Informationsstellen in der Stadt ausgibt. Die Sammelkarten sind Teil der neuen Werbekampagne „Inspiration Düsseldorf“ und lassen eine lieb gewonnene Tradition wieder aufleben. „Wir haben schnell festgestellt, dass wir aus einem großen Angebot schöpfen können, das bereits vorhanden ist, um Inspiration für die Karten zu bekommen“, erklärt Jennifer Herzog von der Agentur The Rocket Scientists, die für die Entwicklung der Karten eng mit Düsseldorfer Künstlern zusammengearbeitet hat.