Auszeichnung für Gursky Jonges wollen Fotografen Andreas Gursky ehren

Die Düsseldorfer Jonges wollen ihren „Preises für Bildende Kunst“ an den Fotokünstler Andreas Gursky vergeben. Das geschieht in Anerkennung für sein künstlerisches Wirken sowie sein Engagement zur Realisierung des DFI-Fotoinstituts, wie es in einer Pressemitteilung am Mittwoch heißt. Die Laudatio wird der Direktor der Kunsthalle Düsseldorf, Gregor Jansen, halten. Der Preis wird am 18. April überreicht.