Wohnen in Düsseldorf : Immobilienpreise in Düsseldorf steigen weiter

Düsseldorf Die Kaufpreise für Grundstücke und Einfamilienhäuser in Düsseldorf sind in den ersten sechs Monaten 2019 weiter gestiegen. Bei Wohnungen ging es allerdings noch steiler bergauf.

(nic) Die Preise auf dem Düsseldorfer Immobilienmarkt sind auch im ersten Halbjahr 2019 in allen Teilmärkten weiter angestiegen. Das berichtet der Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Stadt. So kosteten freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser in der Landeshauptstadt durchschnittlich fünf Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Auch unbebaute Grundstücke seien um etwa fünf Prozent teurer geworden. Renditeobjekte wie beispielsweise Mietwohnhäuser verzeichneten unterdessen sogar eine Preissteigerung von zehn Prozent, im gleichen Maße sind auch die Preise für Eigentumswohnungen in Düsseldorf gestiegen.