Veranstaltung in Düsseldorf : Die IHK entwirft ein Zukunftsbild der Stadt

Düsseldorf Die Kammer ruft zu breiter Beteiligung bei der Entwicklung eines Positionspapiers auf. Wie muss sich Düsseldorf entwickeln, um zukunftsfähig zu sein?

Zum Auftakt lud die Kammer ihre Ehrenamtler und Mitglieder ein, um das Projekt vorzustellen, Denkanstöße zu geben und ein erstes Stimmungsbild einzufangen. Vom Denkubator am Rather Kirchplatz aus übertrug die IHK die Veranstaltung digital. Mit auf den Weg gebracht und organisiert wird der Prozess von den Stadtplanungsexperten „Stadt + Handel“, für die Stefan Postert durch den Abend führte.

Mit ihm im Gespräch erläuterte IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen das Anliegen der Kammer. Die Pandemie habe Schwachstellen in heutigen Strukturen aufgezeigt. Umso mehr sei die Offenheit für neue Impulse in der Stadtentwicklung da, um auf künftige Herausforderungen besser reagieren zu können und mehr Widerstandsfähigkeit aufzubauen. „Resilienz“ ist das Stichwort. „Dafür wollen wir eine starke und gemeinsame Stimme der Wirtschaft entwickeln“, sagte Berghausen. Und die soll sehr konkret werden, um die relevanten, gesammelten Positionen auch in den Dialog mit den Kommunen einzubringen, sagte IHK-Geschäftsführerin Marion Hörsken. Berghausen warb dafür, dass sich möglichst viele Unternehmer in den Prozess einbringen. Das Positionspapier soll am Ende November bei der IHK-Vollversammlung beschlossen werden.