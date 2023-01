Bildung in Düsseldorf Die Heine-Uni und die Nützlichkeit nutzlosen Wissens

Düsseldorf · Beim Neujahrsempfang der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf sprach Rektorin Anja Steinbeck über das Vertrauen in die Wissenschaft, die Bedeutung von Forschungsfreiheit – und die Rolle der Digitalisierung in Forschung und Lehre.

19.01.2023, 08:17 Uhr

Rektorin Anja Steinbeck sprach im vollen Konrad-Henkel-Hörsaal. Foto: Bretz, Andreas (abr)