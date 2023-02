Einzelhandel in Düsseldorf Die Gumbertstraße in Eller ist gesund

Düsseldorf · An der Gumbertstraße in Düsseldorf-Eller gibt es nur wenig Leerstand. Der anstehende Haltestellenumbau birgt allerdings Risiken für die Einzelhändler. Aktuell läuft ein Schaufenster-Wettbewerb. Warum es an der Einkaufsstraße so gut läuft.

02.02.2023, 08:25 Uhr

An der Gumbertstraße gibt es seit einigen Monaten an vielen Ecken immer mehr Farbe zu entdecken. Quer gegenüber liegt mit Walgenbach eines der traditionsreichen Geschäfte in Eller. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel