So viel kostet eine Kugel Eis Welche Eisdielen in Düsseldorf ihre Preise erhöht haben – und welche nicht

Für Eisliebhaber ist es wieder soweit: Die Saison 2024 hat begonnen. In vielen Eisdielen gibt es wieder den gewohnten Geschmack, aber vielleicht auch neue Sorten und – was in den vergangenen Jahren ebenfalls zu einer Tradition geworden ist – eine Preiserhöhung. Wie viel kostet also in Düsseldorf eine Kugel Eis in der neuen Saison? Wir haben uns in einigen Eisdielen umgehört.