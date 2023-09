Christiane Oxenfort und Andreas Dahmen „Wir waren Pioniere mit dem Düsseldorf Festival“

Das Düsseldorf Festival startet am Mittwoch, 6. September, in ein mehrwöchiges Programm. Spartenübergreifende Musik-, Theater-, Nouveau Cirque- und Tanzveranstaltungen bieten dann die Altstadt an verschiedenen Spielstätten für alle Geschmäcker etwas. Die beiden Geschäftsführer Christiane Oxenfort und Andreas Dahmen werfen einen Blick zurück zu den Anfängen, schauen auf das anstehende Festival sowie die Strapazen der Corona-Pandemie.