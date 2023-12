Nachtresidenz in Düsseldorf Alles nur Show

Das Spektakel beginnt in einem kühlen Hinterraum im Neonlicht, „Zutritt nur für Personal“. Auf einer Treppe stapeln sich die Getränkekühler, an der Tür warten die Frauen in schwarzen Jumpsuits und Highheels, steif wie Sektglasstiele. Ein VIP-Tisch hat das Getränkepaket „It’s Showtime“ bestellt. 0,7 Liter Wodka, eine Flasche Moët-Champagner, ein Kübel Softdrinks, 400 Euro, inklusive Show und Konfetti. Die Flaschenhälse werden mit Feuerwerksfontänen behängt, ein leuchtendes Herz mit dem Schriftzug „Resi“ eingeschaltet. Wie eine Reklame läuft „Happy Birthday Steve!!!!“ über das Display eines überdimensionalen Ballons. Die Show kann losgehen.