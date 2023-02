Die besten Verkleidungen Die große Show der Kostüme im Düsseldorfer Rathaus

Zum Beispiel für den Verkehrsdezernenten Jochen Kral, der vor zwei Jahren aus Ratingen gekommen war. Eingewöhnen in die Karnevalshochburg musste er sich jedoch nicht als gebürtiger Düsseldorfer, der in der Stadt wohnt und jetzt auch arbeitet. „Ich liebe Straßenkarneval“, sagte er. Das sah man ihm auch an, da er eines der kreativsten Kostüme im Rathaus trug. Als Ampel kam der Verkehrsdezernent daher: Perücke und Clownsnase in Rot, der Oberkörper steckte in einem selbst gebauten Konstrukt aus Pappe, samt gelbem und grünen Kreis übereinander. Handwerkliche Hilfe kam übrigens von seiner Frau, die Künstlerin ist. Aber Moment mal - eine Ampel? Sollte da etwa eine politische Präferenz durchscheinen, beim Dezernenten, der auf Vorschlag der Grünen gewählt worden war, die zurzeit mit der CDU kooperieren und nicht mehr mit FDP und SPD wie zuvor? Da kam ein sofortiges Dementi, auch vom CDU-Verkehrsexperten Andreas Hartnigk. „Sehen sie den schwarzen Rahmen? Der hält das ja alles zusammen.“