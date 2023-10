Flotte Weltpremiere in Düsseldorf Die Girls aus den 1960ern gingen im Capitol an den Start

Die sechs Sängerinnen nehmen die Zuschauer mit Welthits wie „Think!“, „Me and Bobby McGhee“, „Downtown“ oder „Stop in the name of Love!“ mit auf eine emotionale Reise. Mehr als 500 LED-Glühbirnen und 7000 LED-Projektionsstreifen lassen die Bühne leuchten und tauchen Schlüsselszenen der 60er wie die Tragödie um John F. Kennedy in eine besondere Atmosphäre. Die vielen Kostüme (viele bonbonfarben) stammen von der Düsseldorfer Kostüm-Schmiede „Das Gewand“ nach den Entwürfen der internationalen Designer Phil R. Daniels und Charles Cusick-Smith. Einige der gewaltigen Stimmen in der Capitol-Show kennen viele sicher bereits hier in der Region aus dem Musical Starlight Express oder als Backgroundsängerin von Boney M. und Marius Müller-Westernhagen.