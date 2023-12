Finanzen in Düsseldorf Wie die Gewerbesteuer das Haushaltsloch stopft

Genau minus 313 Millionen Euro stehen nach der Haushaltssitzung des Stadtrates am Donnerstag unter dem städtischen Finanzplan für 2024. Die sich in Richtung Vier-Milliarden-Euro-Marke bewegenden Ausgaben werden entsprechend nicht von den Erträgen gedeckt. Dennoch stellt sich die finanzielle Lage deutlich entspannter dar, als noch vor wenigen Monaten zu befürchten war. Grund: Die sich deutlich besser als erwartet entwickelnde Gewerbesteuer, die in diesem Jahr wohl mit mehr als 1,5 Milliarden Euro in Rekordhöhe sprudelt.