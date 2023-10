Netzwerken in Düsseldorf Die Gesundheitsbranche bei „Ärzte IN“

Eine deutliche Meinung zum elektronischen Rezept, kurz E-Rezept, vertritt Florian Reuther: Es sei die Zukunft, aber die Voraussetzungen dafür müssten erst einmal geschaffen werden. Ein Feedback aus dem Publikum gab es auch auf die Frage, was die derzeit größten Probleme der Gesundheitsversorgung sind? Die Gäste gaben die Insolvenzen der Krankenhäuser und die Budgetierung in den Praxen an.