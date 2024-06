Dritte Halbzeit Die Urinstinkte des Mannes sind Grillen und Fußball

Der Mann ist ja an sich eigentlich ein recht simples Geschöpf, das sich mit wenig zufrieden gibt. Grillen und Fußball und vielleicht noch Bier zählen zu den Errungenschaften, die dann schon unverzichtbar sind. Unter diesen Vorzeichen bildete sich vor 25 Jahren ein wahrhafter Weltverein, der in keinem Clubregister zu finden ist. Dies ist die Geschichte von Eintracht Einweggrill, einem Team, das ursprünglich als Betriebsgemeinschaft einer Firma gegründet wurde, in der fast ausschließlich Frauen das Sagen hatten. Also suchte die maskuline Minderheit in der legendären Rheinwiesen-Arena eine Zuflucht, die Männer trafen sich fortan jeden Donnerstag zum Kicken, wobei die dritte Halbzeit rund um einen kleinen Gasgrill einen fast noch höheren Stellenwert genoss und der eingeschworenen Gemeinschaft den einmaligen Namen bescherte.