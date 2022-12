Düsseldorfer Geschichte(n) Warum vier Geschwister eine Bank im Rheinpark spendeten

Denn dass die grünen Wiesen so nah am Rhein und über eine solche Länge für die gesamte Stadtbevölkerung zugänglich sind, das ist für die Klosterkempers etwas ganz Besonderes. „Vom Landtag bis hinter den Yachtclub, kilometerlang am Rhein entlang, in welcher anderen Stadt gibt es so etwas?“, sagt Heinz Klosterkemper. Die beiden Brüder kennen den Rheinpark seit Jahrzehnten. Ihr Vater, der ab den 50er-Jahren für das Land Nordrhein-Westfalen in der Wasserwirtschaft tätig war, hatte eine Dienstwohnung an der Cäcilienallee. Der Vater ging oft am Wasser spazieren, auch die Mutter hatte als gebürtige Bonnerin eine besondere Verbindung zum Strom. Einen Garten oder Balkon hatte die Wohnung allerdings nicht, die Auslauffläche der vier Geschwister war der Rheinpark.