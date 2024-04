Historisches aus Düsseldorf Die Geschichte eines Friedhofs

Und dann gibt es da noch eine kleine Geschichte am Rande, die allen strengen Regularien von damals aushebelte: Am 19. Juni 1906 genehmigte der Eller Gemeinderat den Verkauf von zwölf Privatbegräbnisplätzen am Kreuzweg für 1200 Mark an die Eheleute Klara und Hermann von Krüger. Die letzten Bewohner von Haus Eller waren kinderlos, unterhielten ein Kinderheim in der alten Vikarie am Straußenkreuz (heute Klara-von-Krüger-Haus) und beschäftigten im Schloss eine Vielzahl von Hausbediensteten. Entgegen der Bestimmung, dass nur direkte Familienangehörige in einem Privatgrab bestattet werden durften, erfolgte der Verkauf der Gräber mit der Berechtigung, „daß außer den in der Begräbnisordnung aufgeführten auch sämtliche zum Haushalt gehörenden Personen – namentlich Kinderschwestern, Gärtner und deren Angehörige sowie die in Pflege befindliche Kinder – in diesen Gräbern beigesetzt werden dürfen“.