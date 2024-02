Historisches aus Düsseldorf Die bewegte Geschichte einer Straße

Zu Beginn der 1980er Jahre war die Wohnungsnot in der gesamten Republik groß. Die Auseinandersetzungen um Wohnraum und der Leerstand von Häusern in den größeren Städten führte zu Demonstrationen und Hausbesetzungen. In Düsseldorf hatte eine Gruppe von Aktivisten ein „Schwarzbuch. Modell Düsseldorf“ herausgegeben und 546 leere Häuser mit oft mehr als zehn Wohnungen dokumentiert. In der Folge wurden in Düsseldorf dann in vielen Stadtteilen Häuser besetzt.