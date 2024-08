Düsseldorfer Geschichten Kessel aus Oberbilk für die ganze Welt

Genau in diesem alten Gleisdreieck stand eine der ältesten Düsseldorfer Fabriken. „Sie hat einen wichtigen Teil der Geschichte der Stadt geschrieben – aber leider ist von dieser Geschichte heute nichts mehr zu sehen“, bedauert Michels. Jedenfalls: In den Zeiten der Industrialisierung expandierte die wallonische Unternehmerfamilie mit dem Firmengründer Jacques Piedboeuf ab 1833 auch nach Deutschland und baute in Aachen, Düren, Neuss und Düsseldorf Kesselfabriken und Walzwerke. Der Stammsitz und Hauptbetrieb blieb in der Nähe von Lüttich. „Die Wallonie war zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter englischem und irischem Einfluss zur führenden Technologieregion des Kontinents geworden“, erläutert Michels. Da in Düsseldorf aber die Eisenbahnen, der schiffbare Rhein und die Nähe zum Ruhrgebiet bessere Standortqualitäten für den Bezug der Hilfsstoffe und Halbfabrikate sowie für den Absatz schwerer Produkte boten, siedelten sich viele junge belgische Unternehmer hier an – aber auch viele deutsche wie Henkel, Hein, Lehmann und Mannesmann, Lueg, Haniel und Poensgen. Sie brachten Ingenieure, Techniker und Facharbeiter mit, die sich rund um die Fabriken niederließen. In den Fabriken arbeiteten um 1908 etwa 40.000 Arbeiter.