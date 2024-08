100 Jahre Bernburger Schule Eine Düsseldorfer Schule mit Geschichte und Zukunft

Als Eller 1909 nach Düsseldorf eingemeindet wurde, brachte es Schulden, unzureichende Infrastruktur und lange vor sich hergeschobene Schulraumprobleme in die Liaison ein. Unter den rund 10.000 Neudüsseldorfern waren etwa 2.100 schulpflichtige Kinder, die je nach Konfession in den Volksschulen an der Gumbert-, Jäger-, Richard-, Deutzer Straße und an der Scheidlingsmühle unterrichtet wurden. Schon 1905 war das Schulsystem in Eller mit der rasant wachsenden Zahl an neuzugezogenen Schülern an seine Grenzen gestoßen. Es gab zu wenig Klassenräume, Lehrer fehlten, die durchschnittliche Klassenstärke lag bei 60 bis 70 Schülern. Mit fünf oder sogar weniger Klassenzimmern waren die Schulhäuser in Eller eher Zwergschulen; lediglich die Schule an der Gumbertstraße hatte 12 Unterrichtsräume. Zur Linderung der Schulnot wurden an den Bestandsschulen kleinere Erweiterungsbauten ausgeführt, Wanderklassen eingerichtet oder einfach Baracken auf den Schulhöfen aufgestellt. Kurzfristig brachte dies Entlastung, war aber keine Lösung auf Dauer. Notwendig war ein neuer Schulcampus, der ausreichend Raum auf Zukunft bot und den gestiegenen Unterrichtsanforderungen genügte. Für den Bau einer solchen Lehranstalt fehlte der selbständigen Landbürgermeisterei Eller schlicht das Geld.