Kunstmeile Gerresheim Wenn der Vorgarten zu einer Ausstellung wird

Am Sonntagnachmittag flanierten zahlreiche Menschen durch Gerresheim, in der Hand ein Lageplan, auf dem 29 Stationen eingezeichnet waren, an denen es Kunst in allen Facetten zu entdecken gab. Die „Kunstmeile Gerresheim“ ging in ihre 18. Auflage und lud wieder ein, Fotografie, Malerei, Skulpturen und Plastiken, Installationen, Schmuckdesgin, Performance oder Kalligraphie zu entdecken. Dafür öffneten Künstlerinnen und Künstler nicht nur ihre Ateliers. Kreatives gab es auch an unterschiedlichsten Orten zu sehen, beispielsweise in einem Treppenhaus, im Vorgarten, dem „Cafe Mittendrin“ der evangelischen Gemeinde oder im Kleingartenverein.