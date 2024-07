Restaurant „Hotte Hü“ in Düsseldorf „Uns glaubt einfach keiner, dass am Ende des Monats kein Gewinn übrig bleibt“

Aufgeben wollen Brammann und Puggé nicht. „Ich habe immer gekämpft“, sagt Brammann, „aber angesichts der Zahlen kommen einem schon so Gedanken wie ‚Dann lass es doch gegen die Wand fahren‘. Das ist in Deutschland wohl der einzige Weg. Aber mein Herz will das nicht.“ Puggé stimmt zu: „Aktuell suchen wir einen neuen Koch und Küchenchef. Aber momentan ist es einfach Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten ohne Ertrag, das macht keinen Spaß.“ „Wir machen anderen eine gute Zeit und hängen selber durch. Die Gastro besteht momentan nur noch aus Bauchschmerzen und Sorgen“, ergänzt Brammann. Wie lange es noch so weitergehen könne, sei ungewiss.