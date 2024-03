Kunst aus Düsseldorf Mit Feuer und Leidenschaft

Ein wichtiges Anliegen ist ihr zudem, dass auch Menschen, die nicht so kunstaffin sind, die Hemmschwelle überwinden und in eine Galerie gehen. „Viele denken, sie müssten dann auch was kaufen. Müssen sie aber nicht, nur gucken geht auch.“ Dass ihre Galerie von der Straße aus voll einsehbar ist, hilft schon mal. Und auch der Name soll dazu beitragen, sich von der konservativen Galerieszene abzuheben: „It’s Art, Baby!“ klingt cool und frisch, minimiert Berührungsängste und fokussiert sich doch auf das Wesentliche – die Kunst. Als Mittel zum Zweck sieht die 34-Jährige auch die Events mit DJ, Drinks und Fingerfood an, die sie zu Beginn, in der Mitte oder am Ende einer Ausstellung anbietet: Leute in die Galerie locken, die sonst so vielleicht nicht gekommen wären, sich dann aber eben doch der Kunst zuwenden. Im Vorjahr war ihre Ausstellung „From Walls to Beats“ eingebettet in die MTV Music Week in Düsseldorf. So macht man sich einen Namen. Radhika Mohan bietet ihre Galerie auch als Raum für Business Meetings, private Feiern oder Brand Events an. Man muss sich halt breit aufstellen.