Flughafen Düsseldorf : Jetzt fliegen die Clubs & Co.

Eine vierzehnköpfige Frauengruppe aus Hasselt, Belgien, flog zum Junggesellenabschied von Düsseldorf aus nach Madrid. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Viele Sportvereine, Junggesellenabschiede und Rentner starten jetzt im Herbst vom Flughafen Düsseldorf aus in die Ferien.

Die Sommerferien sind schon seit über einem Monat zu Ende, doch die Hauptreisezeit ist noch lange nicht vorbei – im Gegenteil. Gerade jetzt im Herbst nutzen viele Erholungssuchende die Gelegenheit, um dem in hiesigen Gefilden schlechter werdenden Wetter zu entfliehen und Urlaub in wärmeren Gegenden zu machen. Außerdem sind Pauschalreisen zu dieser Jahreszeit oftmals günstiger als in den Sommermonaten. Die Pleite von Thomas Cook hat jedoch so manchem Reisenden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch ist am Flughafen Düsseldorf dieser Tage auch viel los. Die Reisenden suchen ihren Check-in-Schalter, ziehen ihre Koffer auf die Rolltreppen und stellen sich an langen Warteschlangen an. Manche haben es eilig, andere warten entspannt auf den Flieger.

Eine zwölfköpfige Mädchengruppe stößt gerade mit dem ersten Glas Sekt an. Die Gruppe fliegt nach Madrid, um den Junggesellinnenabschied von Braut Nele Gommers zu feiern. Die 31-Jährige ist gespannt, denn sie weiß nicht, was ihre Freundinnen für sie geplant haben.

Die Gruppe kommt aus Belgien. „Wir sind nur eine Stunde im Auto unterwegs gewesen. Wir starten unsere Urlaube oft in Düsseldorf, weil es nah und günstig ist“, sagt die zukünftige Braut. „Wir haben das Auto hier geparkt und feiern den Junggesellinnenabschied“, berichtet sie. Sie hofft, dass es in Madrid auch jetzt sonnig und warm sein wird.

„Reisende, die nicht an die Schulferien gebunden sind, Vereine, aber auch Geschäftsreisende von und nach NRW nutzen zur Zeit verstärkt den Flughafen“, erklärt Flughafensprecher Thomas Kötter. „Bei den Zielen stehen somit wieder gefragte City-Strecken ebenso wie beliebte Urlaubsziele ganz weit oben.“ Zurzeit sei das Wetter vor allem in Südeuropa und im nördlichen Afrika noch sehr gut.

Außerdem komme es mittlerweile nicht mehr vor, dass Fluggäste, die über Thomas Cook gebucht haben, abgewiesen werden. Die meisten Kunden hätten sich darauf eingestellt und ihre Reisepläne geändert.

„Viele Passagiere fliegen Richtung Sonne. Palma de Mallorca, Antalya, die Kanaren, die griechischen Inseln oder Hurghada sind nur einige der besonders nachgefragten Urlaubsdestinationen“, so Kötter. Für Geschäftsreisende seien München, Berlin, London, Wien und Istanbul ganz vorne dabei. Auf der Langstrecke stünden Dubai und New York bei den Fluggästen besonders hoch im Kurs. Bereits im September nutzten durchschnittlich rund 84.000 Passagiere pro Tag den Flughafen. An einzelnen Tagen waren auch Spitzenwerte um die 90.000 dabei. Dabei gab es täglich rund 670 Flugbewegungen, mit bis zu 700 Starts und Landungen „an den starken Tagen“. Im Jahresdurchschnitt zähle der Düsseldorfer Airport rund 560 Flugbewegungen und knapp 67.000 Passagiere am Tag.

September Urlabuer am Flughafen, Regina und Uwe Rambert wollen nach Kuba. Foto: Anne Orthen. Foto: Anne Orthen (ort)