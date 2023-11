Kommunalwahl in Düsseldorf Die Favoritin für die grüne OB-Kandidatur

Obwohl es noch knapp zwei Jahre bis zur Kostenpflichtiger Inhalt Kommunalwahl sind, hat die Frage nach der Kandidatur fürs Oberbürgermeisteramt bei der SPD schon gehörig für Wirbel gesorgt. Da bringt sich mit Thomas Geisel der ehemalige Amtsinhaber in Stellung, während das in Partei und Fraktion vielfach mit heftigem Kopfschütteln quittiert wird. Ganz anders, aber ebenfalls erstaunlich ist die Lage bei den Grünen, in der sich frühzeitig eine klare Favoritin herauskristallisiert. Man muss ihren Namen nicht sagen, wenn man sich nach dieser in Rathauskreisen umhört. Um Clara Gerlach geht es in diesen Gesprächen dann schon von selbst.