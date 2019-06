Mobilität : Die E-Tretroller sind los

Düsseldorf Das Berliner Start-up Tier hat 220 Scooter in der Innenstadt verteilt. Ein Kodex soll für Ordnung sorgen.

An die Flut der Leihräder haben sich die Düsseldorfer inzwischen gewöhnt und auch der E-Roller Eddy ist fester Bestandteil des Straßenbildes geworden. Mit den E-Scootern, also elektrisch betriebenen Tretrollern, gibt es seit dem Wochenende den nächsten Anbieter der „Sharing Economy“ auf den Straßen der Landeshauptstadt. Es handelt sich um das Berliner Start-up Tier. „Momentan haben wir 220 Scooter auf Düsseldorfs Straßen und werden das Angebot in den nächsten Wochen weiter ausbauen“, kündigte Tier-Pressesprecher Dominik Kaufmann gegenüber unserer Redaktion an. Zeitgleich mit Düsseldorf hat Tier seine grünen Roller in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Köln, Bonn und Münster aufgestellt.