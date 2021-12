Wie zehn Syrer das Kollektiv Schu Fi Ma Fi gründeten : Die Erinnerung an Syrien lebendig halten

Fünf der aktuell zehn Mitglieder des Kollektivs: Albaraa AlSaadi (v.l.), Basel Al Ali, Ayla Melhem, Nabil Al Jandali und Wisam Hero. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf 2018 gründeten Basel Al Ali und Wisam Hero das „Kollektiv Schu Fi Ma Fi“. Die Gruppe will das Kulturleben in Düsseldorf mitgestalten und dabei die Kultur ihres syrischen Herkunftslandes präsentieren.

Von Andrea Röhrig

Geflüchtet zu sein aus dem Land, das sie einst ihre Heimat nannten, das ist für Albaraa AlSaadi, Basel Al Ali, Ayla Melhem, Nabil Al Jandali und Wisam Hero ein Teil ihrer Geschichte. Das wollen die fünf Syrer gar nicht leugnen, die ab Mitte der 2010er Jahren aus ihrem Heimatland flüchteten, weil sie dort nicht mehr ihre Stimme gegen das Regime von Machthaber Baschar al-Assad erheben konnten und sie um ihre Zukunft und sogar ihr Leben fürchten mussten, in einem Land, in dem der Bürgerkrieg ausbrach und Andersdenkende verhaftet wurden.

Aber sie sind weit mehr als das: sie studieren, sie arbeiten nebenher, sie sind Autor oder Discjockey, kultur- und politikinteressiert und ehrenamtlich im Kollektiv „Schu Fi Ma Fi“ tätig, um nur einiges weitere aufzuzählen, was die vier Männer und eine Frau ausmacht, die sich an diesem Abend in der Lounge des Holthausener Hotels Moxy zusammengefunden haben, um über sich und ihr Engagement zu erzählen.

Info Geschichten im Schneeballsystem Armenküchen-Teams Foto: Bretz, Andreas (abr) Die Serie In einer Reihe heißt es „Über wen oder was würden Sie gerne mal in unserer Zeitung lesen?“ In der ersten Folge haben wir das Engagement der Alstadt-Armenküche (Foto: Bretz) vorgestellt und das Team dann gefragt, worüber wir als Nächstes berichten sollen. Die Wahl fiel auf das „Kollektiv Schu Fi Ma Fi“. Nächste Folge Den nächsten Geschichtenwunsch erfüllen wir dem Team des Kollektivs.

Doch was bedeutet dieser Name eigentlich? Das arabische „Schu Fi Ma Fi“, erzählen sie, ist Jugend-Slang und wird zur Begrüßung verwendet. Es heißt so viel wie „Was geht? Erzähl mal.“ „Wer das gefragt wird, soll mehr erzählen als nur, dass es ihm gut geht’“, sagt Basil Al Ali (29). Er kam 2014 alleine nach Deutschland. Ein Jahr später engagierte er sich im Welcome Café des Kulturzentrums Zakk und half dort Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befanden wie er ein Jahr zuvor.

Als Wisam Hero zu der Café-Gruppe stieß, war beiden schnell klar, dass sie zusammen etwas auf die Beine stellen und von der Rolle als zuschauende Gäste in die der Gastgeber wechseln wollten: 2017 veranstalten sie deshalb das Kulturfest „Yalla“ im Zakk. In Anlehnung an die Worte „Wir schaffen das“ von Kanzlerin Angela Merkel stellten Al Ali und Hero das Fest unter das Motto „Wir schaffen was“. Ein Jahr später gründeten sie das Kollektiv und luden im Oktober 2018 zu Yalla II.

Inzwischen sind sie zu zehnt: fünf Männer und fünf Frauen. Sie verbindet ihre Erinnerungen an Syrien und die Flucht und das Leben in Deutschland, das sie sich aufgebaut haben. Zu dem es gehört, dass sie ihre Stimme wieder erheben dürfen und in den Dialog gehen können, mit jedem, der mit ihnen reden will.

Zusammen erarbeiten sie Veranstaltungskonzepte, in denen sie alte und neue Identitäten und Heimaten aufgreifen, wie Karaoke-Abende oder Veranstaltungen mit Stand-up-Comedy auf Arabisch. Gemeinsam lachen können sie etwa darüber, wie es war, als sie alle als Fremde zum ersten Mal am Düsseldorfer Hauptbahnhof standen, erzählt Ayla Melheim. Sie ist 26, inzwischen seit sieben Jahren in Deutschland und studiert Pharmazie. Seit 2019 arbeitet sie im Kollektiv mit. Überall da, wo ihre Fähigkeiten gebraucht werden. Eine ihrer Stärken sei das Moderieren, sagt Basel Al Ali. Nächstes Jahr will sie sich an die Planung einer Tanz-Veranstaltung wagen.

Aber es geht auch um politische Themen. 2019 luden sie unter dem Eindruck, dass Deutschland Ende jenes Jahres wieder Flüchtlinge nach Syrien abschieben wollte, zu einem Abend, der die Überschrift trug „Ist Syrien sicher“. Weil man zunächst hoffte, dass das auch Deutsche interessiert, sollte die Veranstaltung auf Deutsch und Arabisch laufen. „Es kamen 100 Besucher“, sagt Wisam Hero in der Rückschau, doch nur drei Deutsche. Das sei damals für sie schon eine Enttäuschung gewesen, gesteht er ein. Denn die Devise ihrer Veranstaltungen ist: „Von Syrern für alle.“ Doch langsam interessieren sich auch mehr und mehr Deutsche für ihre Veranstaltungen. Wie im November, als sie einen syrischen Intellektuellen zu Besuch hatten, sie die Veranstaltung zunächst auf Arabisch planten und dann so viele Deutsche kamen, dass sie jemanden besorgten, der simultan übersetzen konnte. „Es ändert sich was“, sagt Wisam Hero.

2022, so hoffen alle fünf, soll es wieder mehr Veranstaltungen in Präsenz geben, etwa einen Literaturabend, den Albaraa AlSaadi federführend plant. Der 30-jährige Architekt ist seit 2015 in Deutschland und arbeitet in einem Düsseldorfer Architekturbüro. Begleitend studiert er Kunstgeschichte an der RWTU in Aachen. Seine große Leidenschaft ist aber das Schreiben. 2018 organisierte er den ersten Literaturabend des Kollektivs.

Kollektiv-Mitbegründer Wisam Hero (25) lebt und studiert inzwischen in Essen, hält aber engen Kontakt mit seinen Freunden aus dem Kollektiv. Wie bei Nabil Al Jandali (22) ist seine Leidenschaft die Musik. Hero legt als DJ auf. Doch arabische Volksmusik kommt ihm nicht auf den Teller. Einmal sei er gefragt worden, ob er für eine Veranstaltung für Geflüchtete nicht traditionelle arabische Musik spielen könne, erzählt er: „Das habe ich abgelehnt.“ Sein Musikstil sei „Orientech House“. Das ist eine dieser Episoden, wie man sie in Schubladen steckt, die alle erzählen können.