Schneller an einen Betreuungsplatz für Kinder Die Erfolgsgeschichte von „Lilovi“

Als Julien Metiner vor gut anderthalb Jahren mit „Lilovi“ online ging, war er sich sicher, vielen Eltern mit kleinen Kindern und auch Tageseltern einen guten Service zu bieten. Schließlich wusste der Familienvater und Tagesvater aus eigener Erfahrung, wie stressig und zeitaufwendig die Suche nach einem Kinderbetreuungsplatz für Eltern sein kann und wie sehr wiederum Tageseltern darauf angewiesen sind, dass jeder freie Platz schnell „gefüllt“ wird, um empfindliche Einnahmeneinbußen zu vermeiden. Doch dass seine Vermittlungsplattform für Kinderbetreuungsplätze in so kurzer Zeit so große Erfolge feiern würde: Das hat den gebürtigen Franzosen dann aber doch überrascht. Vor wenigen Tagen wurde die Marke von 10.000 Vermittlungen zwischen Familien und Betreuungseinrichtungen geknackt.